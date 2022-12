Marokkanische Träume | Fabelhafter Messi

Marokkanische Träume. Eine beinahe unglaubliche Erfolgs-Story: Das marokkanische Fußball-Nationalteam schrieb in Katar tatsächlich Fußballgeschichte - denn noch nie schaffte es eine afrikanische Nationalmannschaft bis ins Halbfinale einer WM. Die Nordafrikaner hatten am Weg dahin drei Mitfavoriten - Belgien, Spanien und Portugal - besiegt. Ehe es gestern gegen den Top-Favoriten und Titelverteidiger ging. Wo Frankreich schon nach fünf Minuten 1:0 führte. Aber die Marokkaner, denen man nachsagte, sie würden zwar perfekt verteidigen, aber könnten kein Spiel gestalten - sie prägten dieses Spiel, machten es lange hochspannend, lieferten ein begeistertes, begeisterndes Spiel - bis zum Todesstoß, dem 2:0 in der 79. Minute. Aus der Traum der Marokkaner vom Finale. Eine traumhafte WM haben sie aber allemal gespielt. Ein bisschen träumen wir hierzulande ja, einmal auch so eine Rolle wie Marokko bei einer WM spielen zu können - als unterschätzter Außenseiter bis ins Halbfinale vorzustoßen. Glauben wir das wirklich? Hoffen vielleicht, glauben kaum. Schauen wir uns das Ergebnis der „Frage des Tages“ via krone.at von gestern an. Da wollten wir wissen, ob man angesichts der im Jahr 2026 auf 48 Teams aufgestockten Fußball-Weltmeisterschaft an eine Teilnahme Österreichs glauben. Deutlich mehr als zwei Drittel sagten Nein. Pessimismus? Eher Realismus. Marokkanische Träume - für Österreich eine Fata Morgana.