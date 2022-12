Glättegefahr: Gefrierender Regen zieht übers Land

Von West nach Ost

In der Nacht ist daher bereits in Vorarlberg und Tirol Vorsicht angebracht, am Mittwochmorgen dann auch in Salzburg, später in Oberösterreich. Im Laufe des Tages zieht sich die Glatteisgefahr entlang der Donau weiter in Richtung Osten. Spätestens bis zum Abend hin dürfte der gefrierende Regen dann auch Niederösterreich und Wien erreichen.