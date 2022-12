Nachwuchs-Talent am Herd beim Windner Karlwirt

Problem Preisentwicklung

So sehr er sich über sein fleißiges Lehrmädchen freut, so wenig gefällt ihm die Entwicklung der Energiepreise. „Ich zahle viermal so viel, wie noch vor einem Jahr“, klagt er. An der Wärme im Lokal will er aber nicht sparen. Denn: Wer sitzt gerne bei 18 Grad beim Essen? „Wir sparen dort, wo es der Gast nicht merkt“, so Purt. Heißt: Geräte und Kühlhaus werden nur in Betrieb genommen, wenn nötig, und auch die Lichtsteuerung wird effizienter eingesetzt als vorher.