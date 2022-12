Veto-Applaudierer | Prestige geopfert

Es polarisiert, das ist das Mindeste, was man über das österreichische Schengen-Veto für Rumänien und Bulgarien sagen kann. Wobei: Die Reaktionen in den beiden betroffenen Balkan-Ländern sind eindeutig und viel massiver, als man es sich hierzulande vermutlich vorgestellt hat: Anti-österreichische Demos, Aufrufe zum Boykott österreichischer Waren und Unternehmen, laute Aufforderungen, Österreich als Urlaubland zu meiden. In Österreich ist die Sichtweise in der Bevölkerung vermutlich eher umgekehrt, das beweisen eindeutige Ergebnisse etwa bei „Fragen des Tages“ auf krone.at oder die Tendenz in den Leserbriefen, die uns erreichen. Auch in unserer heutigen Ausgabe wird von einigen Lesern wieder das Veto begrüßt und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, der an dieser Entscheidung heftige Kritik geäußert hatte, gescholten. In die Riege der Präsidenten-Kritiker und Veto-Applaudierer reiht sich auch „Krone“-Postler Michael Jeannée ein. Er verweist in seiner Sonntags-Kolumne auch auf einen ehemaligen Kollegen, der ihn bestärkt habe, darüber zu schreiben, dass durch die Schengen-Aufnahme völlig unkontrolliert Leute kämen, denen ihre Heimatländer keine Tränen nachweinten. Eine harte Aussage. Und: Es gibt auch gänzlich andere Einschätzungen zum Österreich-Veto.