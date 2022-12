Schock nach Hochzeit: Jahr voller Höhen und Tiefen

Von Auto und Hund abgeschossen

Was alles irgendwie zu diesem Jahr passt, das von vielen Aufs und Abs geprägt war. Aufgrund eines so genannten Läuferknies ging Schönberger mit einem Trainingsrückstand in die Saison, ehe er im März zuerst von einem Hund, dann von einem Auto abgeschossen wurde und mehrere Wochen pausieren musste. „Dann ging es aber steil bergauf“, betont Schönberger, dass die erste Teilnahme bei der Tour de France, die WM in Australien und Ende Oktober die Hochzeit mit seiner Jana folgten.