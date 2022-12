EU als WM-Verlierer | Ende besiegelt

EU als WM-Verlierer. Alles dreht sich um Katar. Die Skandal-WM im schmutzigen Golfstaat - sie sorgt zwar unter anderem mit dem Ausscheiden der Mit-Favoriten Brasilien, Portugal und schon zuvor auch Deutschland, Belgien und Dänemark für Aufsehen. Während mit Marokko erstmals ein afrikanisches Land ins Halbfinale vorstieß. Aber der Sport kann die schweren Menschenrechtsverletzungen in Katar und die Korruption im Golfstaat nicht überdecken. Ganz im Gegenteil: Aus Katar gesteuerte Korruption bringt nun auch die EU schwer in Misskredit. Die belgische Polizei nahm wegen „bandenmäßiger Korruption und Geldwäsche“ Eva Kaili, die griechische Vizepräsidentin des EU-Parlaments, und vier Italiener fest, darunter Kaili Lebensgefährten, Mitarbeiter der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament. Dabei geht es um den Verdacht, dass der Golfstaat Katar versuchte, die EU-Gesetzgebung zu beeinflussen - mit Geschenken, vor allem aber hohen Geldsummen. Das scheint bei Kaili gelungen zu sein. Im November sagte sie im EU-Parlament, die WM in Katar sei „ein konkreter Beweis dafür, wie Sportdiplomatie zu einer historischen Transformation eines Landes führen kann, dessen Reformen die arabische Welt inspiriert haben“. Was für ein Schmarrn! Und sie lobte sogar, Katar sei „führend bei den Arbeitsrechten“. Gleichzeitig warf sie EU-Abgeordneten, die Kritik an Katar geübt hatten, vor, das WM-Ausrichterland zu „drangsalieren“ und korrupt zu sein. Jetzt erfahren wir, wer wirklich korrupt ist - es sind wieder einmal jene, die laut „Korruption“ schreien. Das, was da jetzt bekannt wird - es ist ein Schock, wie auch „Krone“-Kolumnist Kurt Seinitz heute schreibt. Er formuliert: „Was Ärgeres hätte der EU gar nicht passieren können: Sie hat ihre Unschuld verloren. Sie ist von Korruption unterwandert.“ Ja, was da an die Oberfläche gespült wird - es wird das europaweit ohnehin so geschwächte Vertrauen in die Politik und die Institutionen weiter schwächen. Und so sind nicht nur viele EU-Länder große Verlierer der Katar-WM. Sondern, viel schlimmer noch: Vor allem die EU selbst.