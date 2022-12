Ein Weltuntergang als Varieté mit Weichspüler

Schaukel und Klavier

Doch diese Erwartungen erfüllt die Inszenierung von Yaron David Müller-Zach nicht. Er bleibt in den späten 1930er Jahren, bannt das Stück in ein Varieté-Ambiente, doch so richtig ins Genre traut er sich auch nicht. Darum bleiben Nummern angedeutet, die Nazi-Epoche, aber auch die Ignoranz der Menschheit sind weichgespült. Witzig die Szene mit der Schaukel, beachtlich das Live-Piano von Andrea Szewieczek; schauspielerisch wäre mehr Profil möglich.

Auf der Bühne im Theater Phönix spielen u.a. Lara Sienczak, Marius Zernatto, Martin Brunnemann, Mirka Öncel und Gina Christof.