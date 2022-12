Klein & fein - der Biergenuss steht im Mittelpunkt

Bier trinken muss nicht notwendigerweise in einem Rausch gipfeln. „Uns geht es rein um den Genuss“, sagt Alex Hirt, während er im Hopfen & Soehne ein Seidl zapft – allein das Glas sieht schon nach Degustation aus. Vor mittlerweile vier Jahren entschied sich der studierte Maschinenbauer, Winzer und Wein-Marketingfachmann aus Lutzmannsburg beruflich fürs Bier. Damals, als Clemens Kainradl seine „Fachhandlung und Verkostungsbar“ in der Eisenstädter Fußgängerzone aufsperrte. „Ich habe mich sofort wohl gefühlt in diesem Ambiente“, so Hirt, der ausgebildeter Bier-Sommelier ist für Kainradl auch in der Bierfracht in Kleinhöflein arbeitet, ein Großhandel & Import für Manufakturbier.