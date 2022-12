Neue Mercedes-S-Klasse von AMG ist unfassbar stark

Zwei Motoren, zwei Getriebe

Der potente, aber zumindest rechnerisch sparsame Plug-in-Hybridantrieb soll die Anforderungen an Klimaschonung und die Vorlieben der Kundschaft unter einen Hut bringen. Letzteres besorgt der klang- und kraftvolle 4,0-Liter-Achtzylinder mit Biturbo-Aufladung, der mit einer Neungangautomatik kombiniert ist und es allein bereits auf 612 PS und 900 Nm bringt. Als Leistungs-Booster und Normverbrauchs-Senker gesellt sich ein 109 PS und 320 Nm starker E-Motor an der Hinterachse hinzu, der an ein Zweiganggetriebe gekoppelt ist und somit auch im oberen Geschwindigkeitsbereich noch wirksam werden kann.