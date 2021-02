Mercedes S-Klasse: „Das beste Auto der Welt“?

Optional ist die neue S-Klasse unter anderem mit Hinterachslenkung in zwei Versionen: Die Hinterräder können je nachdem bis zu 4,5 oder bis zu 10 Grad gegen die Vorderräder einschlagen, was den Wendekreis um bis zu knapp zwei Meter verringert. In der Langversion mit Allradantrieb bedeutet das 10,9 statt 12,8 Meter.