Steirer verkaufte Autos, die es nie gegeben hat

Erste Geldübergabe, kein Auto

Wegen schweren Betrugs muss sich der Facharbeiter am Landesgericht Eisenstadt verantworten. Und so kam’s: Er inserierte im Internet auf willhaben.at einen Ford Transit. Kaufpreis: 1800 Euro. Es meldete sich ein Burgenländer, man traf einander tags darauf. Ohne das Fahrzeug je gesehen zu haben, unterzeichnete der Interessent den Kaufvertrag und übergab dem Verkäufer 1800 Euro in bar. Der Ford Transit stehe in der Weststeiermark zur Abholung bereit, hieß es.