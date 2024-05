EU-Wahl: Schilling wirft EVP „Lügenkampagne“ vor

Bedauert Abschied von Karas

Es gebe auch „Hoffnungsschimmer“ in Form progressiverer Kräfte in der EVP, meinte sie. „Menschen wie Othmar Karas haben in ganz vielen Fällen für Klimaschutz und Naturschutz gewählt“, bedauerte sie dessen Abschied. In Österreich habe die ÖVP zwar beispielsweise das Klimaschutzgesetz blockiert. Sie hoffe aber auf ein Drehen der Konservativen auf EU-Ebene, wenn diese etwa erkennen, dass sie mit ihren Blockaden beim Klimaschutz und Naturschutz auch die Landwirtschaft in den kommenden Jahren in die Krise treibe. Auf diese Ebene komme es an, schließlich würden in der Union 80 Prozent der heimischen Gesetze gemacht.