Koranverbrennung in Malmö kurz vor Song Contest

Deutscher Starter: „Habt ihr Lack gesoffen?“

Der deutsche Teilnehmer Isaak sagte dem Nachrichtenportal „ZDFheute.de“ in einem Interview, er bekomme viele Nachrichten zu diesem Thema. „Mir wird vorgeworfen, wenn ich den ESC nicht boykottiere, sei ich ,Mittäter am Genozid an Gaza‘“, sagte der Sänger. „Jetzt reißt euch mal zusammen, Leute, habt ihr Lack gesoffen? Wir sind einfach nur ein paar Dudes, die sich hier treffen und Musik machen. Der Titel der Veranstaltung ist ,United by Music‘. Und wenn wir sagen, Israel muss jetzt raus, weil die Regierung irgendwie Schmu macht – ja dann sind wir nicht mehr ,United by Music‘“.