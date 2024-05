Hoffnung auf Champions League in Graz ist dahin

Drei Runden noch, in denen Sturm wohl sieben Punkte braucht, sofern Salzburg alles gewinnt! Den nächsten Dreier am Weg zum Meisterstück will das Team von Christian Ilzer Sonntag einfahren, wenn man mit Hartberg in Liebenau die Klingen kreuzt. Beim letzten Duell kam Sturm in der Oststeiermark zu einem 3:1-Sieg. „Die nächste schwere Aufgabe, aber der Cup-Titel hat die Mannschaft nochmals zusammengeschweißt. Für ein paar Burschen war es doch der erste große Titel. Er verleiht dem Team im Endspurt sicher Flügel“, ist Sportchef Andreas Schicker überzeugt.