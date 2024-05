Nachtschwärmer entdeckte Brand in Ortszentrum

„Brand mitten am Ortsplatz“

Ein Nachtschwärmer hatte die Flammen in dem Stadel, in dem Holz gelagert war, entdeckt und die Einsatzkräfte alarmiert. „Wir haben von allen Seiten einen Löschangriff gestartet“, sagt Berger. „Die Herausforderung war, dass der Brand mitten am Ortsplatz war. Es gab starken Funkenflug.“