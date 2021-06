Mercedes S-Klasse: Luxusschiff mit Matrix-Moves

Die Sache mit dem standesgemäßen Motor

Der Testwagen unterschied sich abgesehen von der Hinterachslenkung auch noch in einem weiteren wesentlichen Punkt vom hier bereits befahrberichteten Fahrzeug: Unter der Haube werkte der Basisdieselmotor. Was ein wenig nach Brot und Butter klingt, hat in der Realität so gar nichts von Verzicht. Bei geschlossenen Türen bekommt man vom Verbrennungsprinzip nichts mit, an die Ohren dringt lediglich leises Sechszylinder-Rauschen. Und obwohl die Leistung mit 286 PS die geringste im Programm ist, fühlt man sich auch in Sachen Vortrieb bestens versorgt, dank 600 Nm Drehmoment ab 1200/min. Der Standardsprint klapp ganz entspannt in 6,4 Sekunden. Und der Normverbrauchswert von 8,0 l/100 km ist relativ leicht zu erreichen. Mit einem Grundpreis von 121.390 unterbietet die Langversion des S 350d mit Allradantrieb den gut 80 PS stärkeren S 450 um 8400 Euro. Dass man mit diesen Preisen nicht in der Realität nicht durchkommt, zeigt der Testwagenpreis von knapp 175.000 Euro. Schließlich will man sich den Luxus, der angeboten wird, auch gönnen.