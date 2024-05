Hope Hicks bricht bei Trump-Prozess in Tränen aus

Sie habe ihre Mitarbeiter damals unter anderem angewiesen, zu „leugnen, leugnen, leugnen“, gab die frühere Kommunikationsdirektorin Trumps am Freitag im Zeugenstand zu. In dem Video aus dem Jahr 2005 prahlt Trump, als Berühmtheit könne man sich Frauen gegenüber alles erlauben und ihnen sogar zwischen die Beine greifen („Grab them by the pussy“).