„Grüß Gott“ vs. „Guten Tag“: Oida, geht‘s noch?

Statement von Kanzler zu richtiger Begrüßung fehlt!

Und es wird noch befremdlicher: Krainer ortet bei der ÖVP wiederum „Empfindlichkeit“, wenn sie sich von einem freundlichen „Guten Tag“ schon angegriffen fühle. Er stellt in Abrede, dass sich der „Vorfall“ so zugetragen haben soll: „Man soll nicht alles glauben, was die ÖVP so von sich gibt“, schreibt er auf Twitter. Auf weitere Reaktionen aus der Politik darf gewartet werden, vielleicht möchte sich auch noch Bundeskanzler Karl Nehammer zu dieser brisanten Causa zu Wort melden?