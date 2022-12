Wölfe sollen jetzt mittels Kamera überwacht werden

In Oberkärnten - besonders im Gail- und Mölltal - seien aktuell einige Wölfe zum Abschuss freigegeben. „Dort begeben sich die Tiere vermehrt in Siedlungsgebiete. Der Wolf wird im Winter sicher nicht zum Vegetarier, jetzt zieht es ihn noch mehr in die Täler.“ Bisher wurden in Kärnten etwa 25 Wölfe, denen Risse zugeordnet werden konnten, nachgewiesen. „Die Dunkelziffer ist jedoch weit höher.“