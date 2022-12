„Vertrauliches Dokument“: Ryanair kontert Vorwürfe

Nach dem Boarding habe sich auf der linken Tragfläche, wie auch ein Foto belegt, eine deutlich erkennbare Eis- oder Schneeschicht befunden, die sogar Teile der Vorflügel und der Steuerflächen bedeckt habe. Der Zustand der linken Tragfläche mache, so wurde es „Austrian Wings“ unabhängig von mehreren Verkehrspiloten bestätigt, jedenfalls eine Enteisung vor dem Start zwingend notwendig. Der Flug fand dennoch statt. Zudem wurden Vorwürfe laut, dass sich ein Passagier nach der Landung in Wien an die Crew gewandt und auf die Gefahr aufmerksam gemacht habe. Dieser sei allerdings vom Kapitän mit den Worten „This is my aircraft!“ in die Schranken gewiesen worden.