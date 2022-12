Wirbel um riskanten Flug mit vereisten Tragflächen

Kapitän: „This is my aircraft!“

Eine Enteisung fand aber nicht statt. Der Flug startete trotzdem. Glücklicherweise verlief die Reise nach Wien und die Landung in Schwechat ereignislos. Doch damit nicht genug: Nachdem die Maschine ihre Parkposition erreicht hatte und die Triebwerke abgestellt waren, bestand ein Passagier darauf, den Kapitän zu sprechen. Der Pilot kam dann etwas später aus dem Cockpit und sprach auf Englisch mit dem Passagier. „Als ich den Kapitän auf die kontaminierte Tragfläche ansprach und wissen wollte, warum er nicht enteist hatte, wurde der Mann laut, schrie mich an und warf mich mit den Worten: ,This is my aircraft!‘ regelrecht aus dem Flugzeug“, zitiert die Plattform den Passagier.