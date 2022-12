Wetterprognose: Schneefall auf 700 Meter herab

Eingelagert in eine nordwestliche Höhenströmung streift am Mittwoch den Norden eine schwache Kaltfront. Mit dieser überwiegen am Vormittag entlang der Alpennordseite sowie im Norden und Osten dichte Wolken und es gehen ein paar Regen- und Schneeschauer nieder. Die Schneefallgrenze liegt zwischen 400 und 800 Meter. Am Nachmittag bessert sich das Wetter jedoch, in den meisten Regionen sollte sich sonniges Wetter durchsetzen. Nur in den nördlichen Staulagen bleibt es länger trüb. Generell wetterbegünstigt ist der Süden, hier können sich aber Nebelfelder über den Niederungen teilweise hartnäckig halten. Der Wind weht im Norden und Osten mäßig aus West, sonst ist es windschwach. Die Frühtemperaturen liegen minus fünf bis plus drei Grad, die Tageshöchstwerte zwischen zwei und sieben Grad.