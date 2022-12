Nun sind Teile Kärntens in Schnee eingehüllt

Während es in Unterkärnten am Sonntag eher regnete, schneite es in der Nacht auf den 2. Adventsonntag in Oberkärnten. Ideal für die „Krone“-Adventwanderung. Am Sonntag ging es nämlich mit unserem Bergfex Hannes Wallner auf das Stubeck. Aber auch Kärntens Adventwanderwege wie jener in Maltatal, der zum Wasserfall führt, der Adventwanderweg Katschberg ins Gontal oder auf der Petzen waren sehr gut besucht. Leser haben der „Krone“ auch die ersten Winterfotos zugeschickt.