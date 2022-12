Blasse Hoffnung (1) | Blasse Hoffnung (2)

Darf uns das Hoffnung machen? Wenn der französische Präsident Macron zu Gast bei seinem amerikanischen Amtskollegen Joe Biden im Weißen Haus ist - und die beiden davon reden, dass sie mit Wladimir Putin reden würden, dann könnte man das als gutes Zeichen sehen. Freilich muss man diese jetzt in Washington vor dem großen Galadinner mit illustren Gästen zu vernehmenden Worte auf die sprichwörtliche Waagschale legen. Der Gastgeber leitete sein Statement ja schon mit dem bezeichnenden Satz „Lassen Sie mich meine Worte sehr sorgfältig wählen“ ein. Ehe er davon sprach, er sei bereit, „mit Herrn Putin zu sprechen“. Sogleich aber auch hinzufügte: „Wenn er (also Putin) tatsächlich ein Interesse daran zeigt, einen Weg zur Beendigung des Krieges zu finden“. Und da wiederum hinzufügte: „Das hat er noch nicht getan“. Außerdem werde er, Biden, nicht im Alleingang mit Putin sprechen, sondern nur in Abstimmung mit den NATO-Verbündeten. Und vor allem werde er nichts tun, was den Interessen der Ukrainer schade. Ein Friedensschluss oder zumindest eine Waffenruhe scheinen damit nicht gerade greifbar. Sind sich Beobachter doch auch einig, dass eine Waffenruhe derzeit vor allem den Russen in die Hände spielen würde. Weil sie dann neue Kräfte sammeln könnten, um im Frühjahr noch einmal voll anzugreifen. So kann das Gesprächsangebot von Biden und Macron höchstens ein blasser Hoffnungsschimmer sein.