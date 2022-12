Mann stirbt bei der Suche nach einem Schaf

Zu einem tragischen Unfall kam es am Dienstagabend in der benachbarten Kanton Graubünden. In Vrin hütete ein 78-Jähriger die Schafe eines Freudes. Beim Versuch eines der verloren gegangenen Tiere zu retten, stürzte er im Stall in eine Spalte an der Wand und blieb darin stecken. Für ihn kam jede Hilfe zu spät.