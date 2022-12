Reizgas in Stiegenhaus: Mutter und Kinder verletzt

Mutter und zwei Kinder verletzt

Das Versprühen des Pfeffersprays hatte Folgen: Eine 42-jährige Nachbarin und deren beiden Kinder im Alter von vier und 16 Jahren wurden durch das Reizgas verletzt, offenbar dürfte dieses in die Wohnung der Familie gelangt sein, so die Exekutive. Alle drei wurden von der Berufsrettung Wien versorgt und anschließend in ein Spital gebracht. Zudem soll die 22-Jährige auch ihrem 63 Jahre alten Stiefvater mit einem Spiegel eine Verletzung am Bein zugefügt haben.