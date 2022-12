Dieter Bohlen kündigt für 2023 Abschiedstour an

Die im kommenden Jahr anstehende Comeback-Tour von Dieter Bohlen (68) wird auch seine Abschiedstour. Das kündigte der deutsche Pop-Produzent am Donnerstag in einer Mitteilung an. Als Gast wird den Entertainer der Sänger Pietro Lombardi (30) begleiten. Den früheren „Deutschland sucht den Superstar“-Gewinner und den langjährigen Chef-Juror der TV-Show verbindet eine enge Freundschaft.