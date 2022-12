„Police Simulator“ für PC, PS5 oder XBox gewinnen!

So ist es den Polizisten möglich, mit Verkehrskegeln und -barrieren ganze Straßen oder einzelne Fahrspuren abzusperren. Passanten und Zeugen können zudem angewiesen werden, an einer bestimmten Stelle zu warten, einen der Gehsteige nicht zu verwenden oder umzukehren und sich eine andere Route zu ihrem Ziel zu suchen. Auch Fahrzeuge können zum Warten, zum Umfahren einer Absperrung, zum Beispiel an einer Unfallstelle, oder zum Wenden aufgefordert werden.