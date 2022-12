Ö3 Wecker bekommt eine neue Moderatorin

Der Ö3-Wecker, das Original seit 1968, erfindet sich immer wieder neu. Und jetzt, nach der Übersiedlung in das neue Ö3-Haus am Küniglberg, freut sich das Hitradio Ö3 auch wieder viele neue Stimmen auf Sendung zu bringen. So wechselt ab 5. Dezember die sympathische Niederösterreicherin Gabi Hiller als Moderatorin in den Ö3-Wecker. An der Seite von Robert Kratky bzw. Philipp Hansa wird sie ihre Begeisterung und Lebensfreude in der Früh einbringen und das ganze Land positiv am Frühstückstisch beim Start in den Tag begleiten.