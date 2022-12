In der „Punschzeit“ droht mehr Alkohol am Steuer

Wobei nach der Pandemie Alkohol am Steuer offenbar auch schon vor der klassischen „Punschzeit“ deutlich zugenommen hat. „Im ersten Halbjahr ist die Zahl der Alko-Unfälle in Niederösterreich um ein Drittel gegenüber dem Vorjahr angestiegen“, so Mosshammer. Die Zahl der Verletzten dabei sogar um 40 Prozent. In absoluten Zahlen heißt das: Allein in den ersten sechs Monaten dieses Jahres wurden 234 Verkehrsunfälle registriert, bei denen der Verursacher zu tief ins Glas geschaut hatte. 305 Verletzte und fünf Todesopfer waren zu beklagen.