Kulturhauptstadt hat Lust auf „smarte“ Baukultur

Dialog in Gemeinden

Das Projekt „Lust auf Baukultur“ will sich mit der verantwortungsvollen Gestaltung des Lebensraums beschäftigen. Bereits im Frühjahr 2023 startet der Verein „LandLuft“ eine Dialogphase mit Gemeinden. Die Werkstatt „Lust auf Baukultur“ im Herbst 2023 setzt auf Vernetzung und Inspiration. Alle Ergebnisse sollen 2024 in die Veranstaltungsreihe „Baukultur machen Menschen wie Du und ich“ einfließen.