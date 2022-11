Die Kulturhauptstadt 2024 holt Raubkunst nach Linz

Gewagte Reise in die Vergangenheit

Eines der spannendsten Hauptprojekte nennt sich „Die Reise der Bilder“: Raubkunst aus der Nazizeit, die während des Zweiten Weltkriegs im Bergwerkstollen in Altaussee versteckt worden war, wird exemplarisch im Lentos präsentiert. Die „Reise“ der Werke bis zur Rückgabe wird rekonstruiert.

Zum Generalthema Salz wird im ehemaligen Sudhaus in Bad Ischl die „Salt.Lake.City“ ausgestellt. Der Geschichte des Salzabbaus werden künstlerische Positionen gegenübergestellt.