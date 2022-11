Beherzte Bürger helfen den Kärntner Sozialmärkten

Nicht nur Lebensmittel sind rar

„Mehl, Reis, Zucker, Kaffee, Nudel, Eier, Obst und Gemüse sind begrenzt. Diese Waren sind in kürzester Zeit wieder weg. Viele Kunden haben Kinder und wollen sie so gut es geht gesund ernähren“, schildert Kärntens SoMa-Geschäftsführerin Theres Leber. Aber nicht nur Lebensmittel sind rar. Auch warme Winterbekleidung für Kinder, Stepp- und Wolldecken werden dringend benötigt. Übrigens: In den fünf Läden werden nach wie vor ehrenamtliche Helfer gesucht. SoMa-Ansprechpartner erreicht man unter 0676/512 44 96.