Karner: Schengen-Vorschlag der EU „überfallsartig“

Karner fordert von EU „Zurückweisungsrichtlinie“

Mittwochabend reist der Innenminister nach Prag. Dort will er vor seinen EU-Amtskollegen vor allem zwei Forderungen unterbreiten: Die Kommission solle die Unterstützung des Grenzschutzes in betroffenen Ländern finanzieren. Auch eine Art „Zurückweisungsrichtlinie“ schwebt dem ÖVP-Politiker vor. Demnach solle die Kommission prüfen, wie es rechtlich möglich wäre, sich Einzelfallprüfungen zu ersparen bei jenen, „die praktisch keine Chance auf Asyl haben“. Umgekehrt habe man es ja auch für die Ukrainer geschafft, innerhalb weniger Tage die Vertriebenenrichtlinie in Kraft zu setzen, erinnerte Karner.