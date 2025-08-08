Filmpaket zu „Die Farben der Zeit“ sichern

Ein altes Landhaus, vier Fremde und eine Reise in die Vergangenheit: Die Farben der Zeit erzählt mit französischem Charme von Familie, Erinnerung und Kunst. Zum Kinostart am 14. August verlost die „Krone“ ein exklusives Filmpaket für Kunst- und Kulturliebhaber!
Eine unerwartete Erbschaft bringt vier entfernte Verwandte in einem verlassenen Landhaus in der Normandie zusammen, wo sie gemeinsam ihre mysteriöse Familiengeschichte entdecken. Im Jahr 1895 bricht ihre Vorfahrin Adèle im Alter von 21 Jahren nach Paris auf, um dort nach ihrer Mutter zu suchen.
Sie erlebt eine Stadt im Aufbruch zur Moderne, den Vormarsch der Fotografie und die Anfänge der impressionistischen Malerei. Während ihre Nachfahren den Spuren dieser außergewöhnlichen Frau folgen, enthüllen sie nicht nur Adèles einzigartige Geschichte, sondern finden auch den Weg zu einer eigenen, gemeinsamen Zukunft.
Mitmachen & gewinnen
Zum Kinostart am 14. August verlost die „Krone“ ein Filmpaket bestehend aus je 1x2 Kinogutscheine für den Film sowie 1x2 Eintrittskarten für alle Albertina Standorte (Albertina Wien, Albertina Modern, Albertina Klosterneuburg). Einfach das untenstehende Formular bis zum Teilnahmeschluss am 14. August, 09:00 Uhr ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.