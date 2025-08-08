Vorteilswelt
Bei Bayerns Kantersieg

Laimer lacht über Fehlschuss: „Das war der Urlaub“

Deutsche Bundesliga
08.08.2025 08:17

4:0 im Testspiel-Hit gegen Tottenham – die Bayern sind richtig gut drauf! Kein Wunder also, dass Konrad Laimer (oben im Video) nach dem Kantersieg sogar über seinen Fehlschuss scherzte: „Das war der Urlaub!“

0 Kommentare

Konrad Laimer hätte sich am Donnerstag in die Torschützenliste gegen Tottenham eintragen können, ja vielleicht sogar müssen. Doch der Österreicher vergab seine Großchance. Der ÖFB-Teamspieler nahm es mit Humor.

Hier sein Fehlschuss im Video:

„Ich wollte nochmal flanken, aber das hat nicht so funktioniert, wie ich wollte. Das ist nur, weil ich noch nicht so fit bin, sonst würde mir das nie passieren“, schmunzelt der 28-Jährige. „Das war der Urlaub. Ich weiß nicht, was ich da gemacht habe.“ Es sei jedenfalls „normal, dass ein paar Sachen noch nicht so geschmeidig sind“.

Konrad Laimer (li.) gewann mit dem FC Bayern den Telekom Cup.
Konrad Laimer (li.) gewann mit dem FC Bayern den Telekom Cup.(Bild: AFP/LUKAS BARTH-TUTTAS)

Assist zum 2:0
Deutlich besser lief es hingegen beim 2:0 durch Kingsley Coman (61.). Dank seiner Pressing-Qualitäten schnappte sich Laimer den Ball und agierte als Assistgeber. Die weiteren Bayern-Treffer erzielten Harry Kane (12.), Lennart Karl (75.) und Jonah Kusi-Asare (80.).

Hier Laimers Assist im Video:

Damit kürten sich die Münchner vor 72.000 Zuschauern in der Allianz Arena zum Sieger des Telekom Cups 2025. Am kommenden Dienstag steht mit dem Duell beim Grasshopper Club Zürich das nächste Testspiel für die Bayern auf dem Programm.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Konrad Laimer
ÖFB
KantersiegUrlaub
