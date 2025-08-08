Samira Dadashi über Musik, Männer und Promi-Bruder

Samira Dadashi ist Sängerin, Songwriterin, Vollblutmusikerin mit iranischen Wurzeln und Wiener Direktheit. Wer sich in der Szene auskennt, kennt auch ihren Namen. Googelt man sie, findet man starke Songs, emotionale Texte und eine Stimme, die zwischen Sprachen und Stilen wechselt, als wäre es das Natürlichste der Welt. Trotzdem ist sie für viele noch ein Geheimtipp – und genau deshalb war es an der Zeit für einen kleinen Girls-Talk.

„Krone“: Samira, wie würdest du deine Musik jemandem beschreiben, der noch nie einen Song von dir gehört hat?

Samira Dadashi: Ich würde sagen, mein Sound bewegt sich klar im Urban-Pop – mit deutschsprachigen, aber auch französischen Elementen, weil ich mehrsprachig aufgewachsen bin. Inhaltlich geht’s zu 90 Prozent um Liebeskummer und – wie soll ich sagen - unnötige Männer (lacht).

Kannst du dich an deinen ersten bewussten Kontakt zur Musik erinnern?

Ja, ich war sieben Jahre alt. Wir waren bei einem iranischen Neujahrskonzert in Deutschland, auf dem verschiedene Popstars aus dem Iran auftraten. Ich weiß nicht mehr genau, was passiert ist – aber plötzlich stand ich auf der Bühne, hatte ein Mikro in der Hand und hab gesungen.