Erdäpfel erhöhen das Risiko für schwere Erkrankung

Was also essen?

Was soll man also am besten essen, wenn nicht immer Erdäpfel? Am besten Vollkornprodukte: Drei Portionen pro Woche davon gehen mit einem um acht Prozent geringeren Diabetes-Risiko einher als dreimal Kartoffeln, zeigte die Studie. Ersetzen die Vollkorngerichte Pommes, ist das Risiko demnach sogar um 19 Prozent geringer. Bei weißem Reis als Ersatz fiel die Bilanz jedoch schlechter aus als bei den meisten Kartoffelgerichten.