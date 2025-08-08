Tickets für den Horror-Schocker „Bring her back“

Am 14. August startet mit Bring Her Back ein fesselnder Psycho-Horror, der unter die Haut geht. Wir verlosen 3×2 Kinotickets für die Premiere dieses neuen Schock-Meisterwerks der „Talk to Me“-Macher! Nerven aus Stahl? Dann jetzt mitspielen und Tickets sichern!
Mit Bring Her Back liefern die australischen Ausnahme-Regisseure Danny und Michael Philippou nach ihrem Kult-Hit Talk to Me einen weiteren Gänsehaut-Garant. Der Film verwebt düstere Rituale, tiefe Emotionen und praktischen Body-Horror zu einem packenden Albtraum – und das mit einem beeindruckenden Cast rund um Sally Hawkins (The Shape of Water), Billy Barratt und Newcomerin Sora Wong.
Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Andy und Piper, die nach einem tragischen Verlust in die Obhut der rätselhaften Pflegemutter Laura kommen. Doch das abgelegene Haus birgt dunkle Geheimnisse – und in der Tiefe eines leeren Swimmingpools lauert der wahre Horror. Was hat es mit dem verstörenden Ritual auf sich? Und was passiert mit dem schweigsamen Jungen Oliver, der sich immer mehr verändert?
Mit atmosphärischer Dichte, fesselnder Kameraarbeit und grandiosen Maskeneffekten gelingt es den Philippous, ein ebenso emotionales wie brutales Werk zu schaffen. Bring Her Back ist kein simpler Gruselfilm, sondern ein Drama über Trauer, Schuld und das Grauen hinter verschlossenen Türen.
Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 14. August 3x2 Kinotickets für den Film „Bring her back“. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14. August, 09:00 Uhr.
