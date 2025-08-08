Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Mitmachen & gewinnen

Tickets für den Horror-Schocker „Bring her back“

Gewinnspiele
08.08.2025 08:19

Am 14. August startet mit Bring Her Back ein fesselnder Psycho-Horror, der unter die Haut geht. Wir verlosen 3×2 Kinotickets für die Premiere dieses neuen Schock-Meisterwerks der „Talk to Me“-Macher! Nerven aus Stahl? Dann jetzt mitspielen und Tickets sichern!

0 Kommentare

Mit Bring Her Back liefern die australischen Ausnahme-Regisseure Danny und Michael Philippou nach ihrem Kult-Hit Talk to Me einen weiteren Gänsehaut-Garant. Der Film verwebt düstere Rituale, tiefe Emotionen und praktischen Body-Horror zu einem packenden Albtraum – und das mit einem beeindruckenden Cast rund um Sally Hawkins (The Shape of Water), Billy Barratt und Newcomerin Sora Wong.

Im Mittelpunkt stehen die Geschwister Andy und Piper, die nach einem tragischen Verlust in die Obhut der rätselhaften Pflegemutter Laura kommen. Doch das abgelegene Haus birgt dunkle Geheimnisse – und in der Tiefe eines leeren Swimmingpools lauert der wahre Horror. Was hat es mit dem verstörenden Ritual auf sich? Und was passiert mit dem schweigsamen Jungen Oliver, der sich immer mehr verändert?

(Bild: © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)
(Bild: © 2024 CTMG, Inc. All Rights Reserved.)

Mit atmosphärischer Dichte, fesselnder Kameraarbeit und grandiosen Maskeneffekten gelingt es den Philippous, ein ebenso emotionales wie brutales Werk zu schaffen. Bring Her Back ist kein simpler Gruselfilm, sondern ein Drama über Trauer, Schuld und das Grauen hinter verschlossenen Türen.

Mitmachen und gewinnen
Die „Krone“ verlost zum Filmstart am 14. August 3x2 Kinotickets für den Film „Bring her back“. Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 14. August, 09:00 Uhr. 

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
204.782 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
130.105 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
128.409 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1098 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf