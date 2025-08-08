Lenker erlitt Herz-Kreislauf-Stillstand: Unfall!

Schwerer Unfall am Freitagmorgen am Hietzinger Kai in Wien: Ein 52 Jahre alter Autofahrer erlitt offenbar während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das Fahrzeug fuhr daraufhin auf eine Leitschiene auf.
Der Verkehrsteilnehmer war zwei Polizisten schon im Vorfeld aufgefallen, denn das Auto fuhr gegen 6 Uhr plötzlich in Schlangenlinien, ehe es wenig später auf die Leitschiene auffuhr. Laut einem Sprecher der Wiener Berufsrettung dürfte der 52-Jährige wohl während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben.
Lenker reanimiert
Durch den Anprall auf die Leitschiene zog sich der 52-Jährige indes keine gröberen Verletzungen zu, hieß es. Die zwei Polizisten wurden Ersthelfer. Der Lenker kam nach der Reanimation durch die Berufsrettung in ein Spital.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.