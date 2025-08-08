Vorteilswelt
Drama während Fahrt

Lenker erlitt Herz-Kreislauf-Stillstand: Unfall!

Kriminalität & Sicherheit
08.08.2025 09:37
Der 52-Jährige musste reanimiert werden, er wurde im Anschluss ins Spital eingeliefert ...
Der 52-Jährige musste reanimiert werden, er wurde im Anschluss ins Spital eingeliefert (Symbolbild).(Bild: P. Huber)

Schwerer Unfall am Freitagmorgen am Hietzinger Kai in Wien: Ein 52 Jahre alter Autofahrer erlitt offenbar während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand. Das Fahrzeug fuhr daraufhin auf eine Leitschiene auf.

0 Kommentare

Der Verkehrsteilnehmer war zwei Polizisten schon im Vorfeld aufgefallen, denn das Auto fuhr gegen 6 Uhr plötzlich in Schlangenlinien, ehe es wenig später auf die Leitschiene auffuhr. Laut einem Sprecher der Wiener Berufsrettung dürfte der 52-Jährige wohl während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben.

Lenker reanimiert
Durch den Anprall auf die Leitschiene zog sich der 52-Jährige indes keine gröberen Verletzungen zu, hieß es. Die zwei Polizisten wurden Ersthelfer. Der Lenker kam nach der Reanimation durch die Berufsrettung in ein Spital.

