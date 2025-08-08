Lenker erlitt Herz-Kreislauf-Stillstand: Unfall!

Der Verkehrsteilnehmer war zwei Polizisten schon im Vorfeld aufgefallen, denn das Auto fuhr gegen 6 Uhr plötzlich in Schlangenlinien, ehe es wenig später auf die Leitschiene auffuhr. Laut einem Sprecher der Wiener Berufsrettung dürfte der 52-Jährige wohl während der Fahrt einen Herz-Kreislauf-Stillstand erlitten haben.