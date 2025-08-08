Pleite-Alarm bei MC Hammer – Klage wegen Edelauto

Zu seinen Markenzeichen gehörten Pluderhosen, in denen er beeindruckende Tanzschritte ausführte, die von Fans in aller Welt kopiert wurden. Obwohl der Spielzeughersteller Mattel den Rapper als Puppe verewigte und trotz der ihm gewidmeten Zeichentrickserie „Hammerman“ schwand sein Ruhm kurz nach seinem großen Hit und MC Hammer musste Insolvenz anmelden.