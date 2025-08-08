Vorteilswelt
Raten nicht bezahlt

Pleite-Alarm bei MC Hammer – Klage wegen Edelauto

Society International
08.08.2025 09:51
(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Cindy Ord)

Weil er offenbar sein Luxusauto nicht abbezahlen kann, sieht sich der US-Rapper MC Hammer einer Klage gegenüber. Die Bank JPMorgan Chase erklärte, dass der Rapper die Zahlungen für einen luxuriösen Land Rover eingestellt habe und reichte Klage ein. 

Demnach hatte die Bank dem 1990 mit seinem Hit „U Can‘t Touch This“ bekannt gewordenen MC Hammer einen Kredit in Höhe von 140.000 Dollar (120.243,92 Euro) gewährt.

Mehrere Monatsraten schuldig geblieben
Mehrere Monatsraten seien allerdings ausgeblieben und der Musiker und sein Unternehmen U Can‘t Touch This LLC schuldeten der Bank mehr als 76.000 Dollar. Die Klage war bereits in der vergangenen Woche bei einem Gericht in Kalifornien eingegangen.

Mc Hammer muss sich jetzt warm anziehen – die Bank will ihr Geld und zerrt ihn vor Gericht.
Mc Hammer muss sich jetzt warm anziehen – die Bank will ihr Geld und zerrt ihn vor Gericht.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Star der 1980er und 90er
MC Hammer, der mit bürgerlichem Namen Stanley Burrell heißt, mischte seit den 1980er-Jahren in der Rap-Szene mit und landete 1990 mit „U Can‘t Touch This“ einen weltweiten Hit.

Zu seinen Markenzeichen gehörten Pluderhosen, in denen er beeindruckende Tanzschritte ausführte, die von Fans in aller Welt kopiert wurden. Obwohl der Spielzeughersteller Mattel den Rapper als Puppe verewigte und trotz der ihm gewidmeten Zeichentrickserie „Hammerman“ schwand sein Ruhm kurz nach seinem großen Hit und MC Hammer musste Insolvenz anmelden.

Folgen Sie uns auf