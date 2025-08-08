Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

So geht‘s weiter:

„Einzelhaft“ für bissigen Hund kostet täglich 28 €

Oberösterreich
08.08.2025 08:00
Zuerst gab’s Leinen- und Maulkorbpflicht für den bissigen Schäfer (Symbolbild), jetzt ließ ihn ...
Zuerst gab’s Leinen- und Maulkorbpflicht für den bissigen Schäfer (Symbolbild), jetzt ließ ihn Bezirkshauptmann Ferdinand Watschinger wegen „Gefahr im Verzug“ abnehmen.(Bild: Sabine Teichert - stock.adobe.com)

Wegen „Gefahr im Verzug“ wurde jener fünfjährige Schäferhund, der in Gramastetten in Oberösterreich eine Spaziergängerin angefallen hatte, sofort abgenommen. Wer seine Unterbringung am Ende zahlt, ist noch unklar. Jetzt wird ein Behördenprozess abgespult, an dessen Ende der Tod des bissigen Tieres stehen könnte.

0 Kommentare

Wie geht’s weiter mit jenem Schäferhund, der in Gramastetten nach einer Attacke „wegen Gefahr im Verzug“ von der BH Urfahr-Umgebung abgenommen wurde? „Jetzt ist die Gemeinde am Zug. Sie muss über das dauerhafte Verbot der Haltung entscheiden“, erklärt Bezirkshauptmann Ferdinand Watschinger. Erst dann kann die BH den fünfjährigen Hund der Besitzerin entziehen. Bis dahin bleibt er ihr Eigentum.

Regress – fraglich
Und daher müsste sie auch für die Unterbringung des Schäfers in einem Tierheim aufkommen – täglich fallen hier 28 Euro Kosten an, die von der Bezirksbehörde vorgestreckt werden. Ob diese dann bei der Besitzerin regressiert werden, ist noch ungeklärt.

Lesen Sie auch:
Im Februar kam es in Gallneukirchen zu der Bissattacke, zwei Wochen später hatte das Opfer noch ...
Krone Plus Logo
Verfahren eingestellt
Opfer: „Ist, als hätte jeder Hund einen Freibiss“
07.08.2025
Krone Plus Logo
Mutige Elea (14)
„Ich hab’ den Hund einfach am Genick weggezogen“
05.08.2025

Auffällig oder doch besonders gefährlich
Im nächsten Schritt werden Gutachten erstellt, ob der Hund, der derzeit im Tierheim in Einzelhaltung ist, nur „auffällig“ oder „besonders gefährlich“ ist. Ist er auffällig, kann er unter Auflagen vermittelt werden. Gilt er als besonders gefährlich, darf er nicht mehr an Private vergeben werden und die BH kann die Einschläferung verordnen. Die Hundehalterin bekommt für ihr abgenommenes Tier keine finanzielle Ablöse.

Porträt von Markus Schütz
Markus Schütz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Reine Schikane?
Designer-Outlet leidet unter Grenzkontrollen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler schlägt sich in der Teilzeit-Debatte auf die Seite der ...
Kritik an Minister
Grüne fordern Recht auf Vollzeit-Aufstockung
Ex-Justizminister Wolfgang Brandstetter freut sich über den Freispruch.
Kein Vorsatz
Falschaussage: Freispruch für Ex-Justizminister
US-Präsident Donald Trump begründet seine radikale Zollpolitik mit angeblichen Handelsdefiziten, ...
Zölle gegen EU aktiv
Trump: „Es werden Milliarden Dollar fließen“
Begleitet wurde der US-Staatschef von Secret-Service-Agenten und dem Architekten James McCrery.
Journalisten erstaunt
Was macht Trump da am Dach des Weißen Hauses?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
204.782 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
130.105 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
128.409 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Wirtschaft
Eingriff ist „unmöglich“: SPÖ erzürnt den Handel
1098 mal kommentiert
Die hohen Lebensmittelpreise sollen durch staatliche Eingriffe eingedämmt werden. Auf welche ...
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Mehr Oberösterreich
Sieben Wehren löschen
Während Urlaubs wurde das Zuhause Raub der Flammen
So geht‘s weiter:
„Einzelhaft“ für bissigen Hund kostet täglich 28 €
1,7 Promille intus
Alkolenker hatte Gattin und Kinder (4, 1) im Auto
Krone Plus Logo
Auftrag für Gespräche
Land Oberösterreich interessiert sich für Mondsee
Krone Plus Logo
Entenquäler beobachtet
Tierschützerin bezahlte Mut mit Knochenbrüchen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf