„Einzelhaft“ für bissigen Hund kostet täglich 28 €

Auffällig oder doch besonders gefährlich

Im nächsten Schritt werden Gutachten erstellt, ob der Hund, der derzeit im Tierheim in Einzelhaltung ist, nur „auffällig“ oder „besonders gefährlich“ ist. Ist er auffällig, kann er unter Auflagen vermittelt werden. Gilt er als besonders gefährlich, darf er nicht mehr an Private vergeben werden und die BH kann die Einschläferung verordnen. Die Hundehalterin bekommt für ihr abgenommenes Tier keine finanzielle Ablöse.