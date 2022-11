„Kroatien erfüllt Grenzschutz vorbildlich“

Die Erwartungen an den Kanzler diesbezüglich sind jedenfalls hoch. „Bestimmte Debatten sind noch im Gange. Am Mittwoch findet ein sehr wichtiger Besuch des österreichischen Bundeskanzlers in Zagreb statt, und ich hoffe, dass die Situation danach klarer sein wird“, sagte etwa der kroatische Parlamentspräsident Gordan Jandroković. Kroatien habe sich einem sehr anspruchsvollen Verfahren unterzogen und auf den Schengen-Beitritt vorbereitet. Kroatiens Regierung will die österreichische davon überzeugen, dass Schengen mit der Erweiterung stärker werden könne.