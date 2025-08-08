Falsche Hautärztin behandelte Falten und Fett

Eine Russin, die in Wels in Oberösterreich wohnt, will mit Diplomen nachweisen, dass sie daheim studiert hat. Bei uns gilt die 43-Jährige jedenfalls als Kurpfuscherin. Deshalb muss sich die Frau nun vor Gericht verantworten. Aufgeflogen ist das Ganze, weil eine Kundin unzufrieden war.
Inzwischen gibt’s ja für alles eine Spritze – Fett weg, Falten weg! Das Geschäft brummt – und drei Jahre lang soll eine heute 43-jährige Russin damit gut verdient haben.
In Beauty-Salons gearbeitet
Doch das Treiben der Neo-Welserin hat einen gewaltigen Haken: Sie soll nur behaupten, dass sie Hautärztin ist. Mit Diplomen aus ihrer alten Heimat soll sie in diversen Beauty-Salons in ganz Österreich ihre Expertise vorgelegt und zahlreiche ästhetische Behandlungen mit Fett-weg-Spritzen, Hyaluron und Botox durchgeführt haben. Auch in ihrer Welser Wohnung habe sie „praktiziert“.
Eine Falte mehr statt einer weniger
Der mutmaßliche Pfusch blieb lange unbemerkt. Erst als eine Patientin nach einer Botox-Behandlung über einer Augenbraue eine Falte mehr statt eine weniger hatte, flog das Treiben auf. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Wels neun Patientinnen aufgetrieben, die von der Russin behandelt worden sein sollen.
Derzeit ist „nur“ ein Umsatz von etwa 1000 Euro bekannt. Die Strafverfolger gehen aber davon aus, dass es noch zahlreiche andere Kunden gegeben hat. Laut Anklage habe die mutmaßliche Kurpfuscherin versucht, bei einer Hausdurchsuchung belastende Beweise verschwinden zu lassen. Zudem sollen ihre russischen Studien-Diplome gefälscht sein und sie soll eine Bekannte angestiftet haben, bei der Polizei für sie zu lügen.
Bis zu drei Jahre Haft
Kommenden Donnerstag muss sich die Dame wegen der Vorwürfe der Kurpfuscherei, der fahrlässigen Körperverletzung und des gewerbsmäßigen Betrugs verantworten. Im Falle einer Verurteilung drohen bis zu drei Jahre Haft.
