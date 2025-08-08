Falsche Hautärztin behandelte Falten und Fett

Derzeit ist „nur“ ein Umsatz von etwa 1000 Euro bekannt. Die Strafverfolger gehen aber davon aus, dass es noch zahlreiche andere Kunden gegeben hat. Laut Anklage habe die mutmaßliche Kurpfuscherin versucht, bei einer Hausdurchsuchung belastende Beweise verschwinden zu lassen. Zudem sollen ihre russischen Studien-Diplome gefälscht sein und sie soll eine Bekannte angestiftet haben, bei der Polizei für sie zu lügen.