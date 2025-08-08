Beben bei Ilzer-Klub: Berater aus Arena verbannt!

Einfluss auf Spieler

Deshalb nun die nächste Stufe der Eskalation: Das Stadion-Verbot für den Berater und eine Reihe seiner Vertrauten. Ein Schritt, der aber besondere Brisanz bergen könnte: Einerseits, weil Mäzen Hopp es als Affront werten könnte, wenn ein alter Freund aus der eigenen Arena verbannt wird. Andererseits besitzt Wittmann nach wie vor Einfluss auf einigen Kicker im Kader.