„Schwieriges Marktumfeld“: Post muss Federn lassen

Die Infografik zeigt die wichtigsten Finanzkennzahlen der Österreichischen Post für das erste Halbjahr 2025 im Vergleich zu 2024. Der Umsatz sinkt um 1,1 % auf 1.488,1 Millionen Euro. Der Bereich Paket/Logistik wächst um 1,5 %, während Briefe/Werbepost um 5,9 % zurückgehen. Der Gewinn fällt um 12,8 % auf 68,4 Millionen Euro. Das Ergebnis je Aktie sinkt um 11,3 % auf 0,99 Euro. Das Liniendiagramm zeigt den Aktienkurs, der am 7. August 2025 bei 30,75 Euro liegt. Quelle: Österreichische Post.