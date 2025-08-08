Janko über Tatar: „Es macht mich sehr traurig“

Wie Alfred Tatar, der heute seinen 62. Geburtstag feiert, am Donnerstag mitteilte, hört er als TV-Experte bei Sky auf. Hintergrund dafür seien gesundheitliche Probleme, „die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will“, so Tatar, der zehn Jahre lang auf humorige Art Österreich den Fußball erklärt hat.