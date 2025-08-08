Janko über Tatar: „Es macht mich sehr traurig“

Nach dem Rückzug von Alfred Tatar als TV-Experte meldet sich sein Kollege Marc Janko mit einem emotionalen Instagram-Posting zu Wort. „Es macht mich sehr traurig, dass wir keine Sendungen mehr gemeinsam machen werden“, schreibt der ehemalige ÖFB-Knipser.
Wie Alfred Tatar, der heute seinen 62. Geburtstag feiert, am Donnerstag mitteilte, hört er als TV-Experte bei Sky auf. Hintergrund dafür seien gesundheitliche Probleme, „die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will“, so Tatar, der zehn Jahre lang auf humorige Art Österreich den Fußball erklärt hat.
„Für immer unvergessen“
„Mit Dir verliert Sky (vor der Kamera) eine unersetzbare Lichtgestalt der heimischen Expertenlandschaft und ich einen unfassbar geschätzten Kollegen“, bedankt sich Janko für „die vielen schönen, aber auch sehr lustigen Momente“.
„Deine Einschätzungen, Meinungen, Analysen, aber auch Deine Analogien bleiben für immer unvergessen“, bringt es Janko auf den Punkt. Nachsatz: „Danke für alles lieber Freund!“
