Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Emotionales Posting

Janko über Tatar: „Es macht mich sehr traurig“

Fußball National
08.08.2025 09:26
Marc Janko (re.) widmet Alfred Tatar ein emotionales Posting.
Marc Janko (re.) widmet Alfred Tatar ein emotionales Posting.(Bild: Krone KREATIV/GEPA pictures)

Nach dem Rückzug von Alfred Tatar als TV-Experte meldet sich sein Kollege Marc Janko mit einem emotionalen Instagram-Posting zu Wort. „Es macht mich sehr traurig, dass wir keine Sendungen mehr gemeinsam machen werden“, schreibt der ehemalige ÖFB-Knipser.

0 Kommentare

Wie Alfred Tatar, der heute seinen 62. Geburtstag feiert, am Donnerstag mitteilte, hört er als TV-Experte bei Sky auf. Hintergrund dafür seien gesundheitliche Probleme, „die mich beim Sprechen behindern. Ein Umstand, den ich dem Publikum nicht länger zumuten will“, so Tatar, der zehn Jahre lang auf humorige Art Österreich den Fußball erklärt hat.

Lesen Sie auch:
Alfred Tatar hört als TV-Experte auf. 
Kein TV-Experte mehr
Gesundheitliche Probleme: Alfred Tatar hört auf!
07.08.2025

„Für immer unvergessen“
„Mit Dir verliert Sky (vor der Kamera) eine unersetzbare Lichtgestalt der heimischen Expertenlandschaft und ich einen unfassbar geschätzten Kollegen“, bedankt sich Janko für „die vielen schönen, aber auch sehr lustigen Momente“.

„Deine Einschätzungen, Meinungen, Analysen, aber auch Deine Analogien bleiben für immer unvergessen“, bringt es Janko auf den Punkt. Nachsatz: „Danke für alles lieber Freund!“

Porträt von krone Sport
krone Sport
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Vorarlberg
Polizei-Spitzensportplatz weg, Karriere vorbei
206.457 mal gelesen
Am 26. Februar entschieden die ÖSV-Adler Stefan Kraft, Jan Hörl, Uli Wohlgenannt und Clemens ...
Ski Nordisch
Große Probleme! Skisprung-Event steht vor dem Aus
136.066 mal gelesen
Die Raw-Air-Tour konnte sich nicht so etablieren, wie es sich die Veranstalter erhofft hatten.
Steiermark
Der tiefe Fall des Winzers und sein Millionen-Grab
129.455 mal gelesen
Nach dem Tod seiner schwer kranken Lebensgefährtin war für den hoch verschuldeten Top-Winzer am ...
Innenpolitik
„Europäer glauben immer noch, es sei möglich …“
1488 mal kommentiert
Angriffiges Interview: Sebastian Kurz
Außenpolitik
Tote bei russischem Angriff auf Ferienlager
912 mal kommentiert
Während das US-Ultimatum an Wladimir Putin langsam ausläuft, sieht es derzeit nicht nach einem ...
Wirtschaft
Neue US-Zölle für die Schweiz ein „Horrorszenario“
858 mal kommentiert
In der Schweiz wird befürchtet, dass die neuen US-Zölle in der Höhe von 39 Prozent das ...
Mehr Fußball National
Emotionales Posting
Janko über Tatar: „Es macht mich sehr traurig“
Krone Plus Logo
Prohaska-Serie, Teil 3
„Ich werde nie vergessen, wo ich herkomme“
Frust im Europacup
„Wie Amateure!“ Rapid braucht jetzt einen Kraftakt
Krone Plus Logo
Rapid kommt
Sturm-Juwel war schon als Balljunge scharf
„Krone“-Stopplicht
Alles Gute zum 70er, Schneckerl!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf