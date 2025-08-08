Benkos Millionenhengst „Mumbai“ unter neuem Reiter

Reiter verließ Stall Beerbaum

Nun wurde bekannt, dass Kukuk seinen bisherigen Arbeitgeber, Springreit-Legende Ludger Beerbaum verlässt, um sich selbstständig zu machen. Eines von Kukuks Spitzenpferden, eben besagter „Mumbai“, hatte bereits davor den Reiter gewechselt und unter dem Deutschen Marco Kutscher Turniere bestritten. Nun tauchte der Schimmel plötzlich wieder auf einem Turnier in Frankreich auf – allerdings wieder mit anderem Reiter und unter anderer Flagge.