Douglas und Zeta-Jones feierten 22. Hochzeitstag

Kinder sind aus dem Haus

Seitdem nach Sohn Dylan auch Tochter Carys im letzten Herbst das Haus in Richtung College verlassen hat, genießen die beiden Oscargewinner einen völlig neuen Lebensabschnitt. Sie jetten wie vor der Geburt der Kinder durch die Welt. Wie sehr sich das Leben für die Promi-Eltern nach Carys Auszug verändert hat, fasste Zeta-Jones bereits im Vorfeld so zusammen: „Ich werde, sobald das Haus leer ist, zu meinem Mann gehen und sagen ‚Hi Michael, erinnerst du dich an mich? Wir kannten uns vor 20 Jahren, ich bin zurück!‘“