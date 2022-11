Frontal-Crash in Ebenthal forderte drei Verletzte

Am Samstag gegen 17.30 Uhr war ein St. Veiter mit seinem Pkw auf der Miegerer Straße in Richtung Ebenthal unterwegs, „Unmittelbar nach der Ortschaft Priedl geriet der 17-Jährige aus bisher unbekannter Ursache in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem Lenker aus Klagenfurt“, sagt ein Polizist.